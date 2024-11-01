مع تحديد الأهداف المحتملة.. اسرائيل تتخذ أول إجراء لضربة ايرانية مرتقبة

شفق نيوز/ حددت وسائل إعلام إسرائيلية أهدافًا محتملة لضربة قد توجهها ايران قريبًا، مما دفع تل أبيب إلى تنفيذ أولى التحركات العسكرية الاستباقية.

وقالت القناة 13 الإسرائيلية إن الرد الإيراني المرتقب سيكون ضد "أهداف عسكرية إسرائيلية".

كما أكدت هيئة البث الإسرائيلية أن إسرائيل غيّرت الدفاعات الجوية حول منشأة استراتيجية استعدادًا للضربة الإيرانية المحتملة.

وأضافت أنه بحسب التقديرات فإن طهران سترد على الهجوم الإسرائيلي بهجوم مباشر من أراضيها أو عبر وكلائها في المنطقة "العراق واليمن".

وكانت وسائل إعلام أمريكية وإسرائيلية ذكرت، في تقارير منفصلة، أن إيران تستعد لشن هجوم على إسرائيل، قبل أو بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية، المقررة في 5 نوفمبر تشرين الثاني الجاري.

وكان القائد العام للحرس الثوري الإيراني ونائبه تحدثا عن "رد حتمي" على الهجوم الإسرائيلي الأخير.

وبشكل متزامن ارتفعت أسعار النفط، مساء الجمعة، بعد تقرير يفيد بأن إيران ربما تستعد لمهاجمة إسرائيل من الأراضي العراقية في الأيام المقبلة، مما أعاد تركيز السوق إلى احتمالية انقطاع الإمدادات بسبب الحرب في الشرق الأوسط، بحسب ما أفادت به وكالة "رويترز".

‎