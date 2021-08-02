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مع انتشار دلتا.. ألمانيا تعتزم التوجه لجرعة ثالثة من لقاحات كورونا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-08-02T05:00:53+0000
مع انتشار دلتا.. ألمانيا تعتزم التوجه لجرعة ثالثة من لقاحات كورونا

شفق نيوز/ تعتزم ألمانيا بدء تطعيم المسنين والفئات الأكثر عرضة للخطر بجرعات إضافية معززة من لقاحات كورونا اعتبارا من الـ1 من سبتمبر، مع تزايد المخاوف من طفرة "دلتا" كورونا.

وأفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مشروع قرار في هذا الصدد، بأن الخطة التي ستعتمدها ألمانيا توصي بتشجيع تطعيم من تراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما، ما يعني رفع مستوى التوجيهات السابقة.

وأضافت أنه "من المتوقع أن يضع وزير الصحة ينس سبان و16 وزيرا للصحة في مقاطعات ألمانيا، اللمسات الأخيرة على الخطط التي وضعها مسؤولون في الوزارة".

وأشارت إلى أنه "سيتم إرسال فرق التطعيم المتنقلة إلى دور الرعاية لتقديم جرعات معززة من لقاحي "موديرنا" و"فايزر"، بغض النظر عن اللقاح الذي حصل عليه نزلاؤها في الأصل. وسيتمكن الأطباء أيضا من إعطاء اللقاح المعزز لكبار السن والأشخاص الذين يعانون ضعفا في جهاز المناعة".

وأضافت أنه "في محاولة لتطعيم مزيد من الشباب، يسعى وزراء الصحة إلى فتح جميع مراكز التطعيم في البلاد لمن تراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما، كما وينص مشروع القرار على أن المدارس والجامعات يجب أن تقدم الجرعات أيضا".

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