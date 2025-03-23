مع التصعيد العسكري في اليمن.. الحوثيون لشفق نيوز: لا هدنة مع أمريكا وإسرائيل

شفق نيوز/ نفى المستشار العسكري في وزارة الدفاع اليمنية، عابد محمد، يوم الأحد، وجود أي اتفاقيات لوقف إطلاق النار بين الحوثيين من جهة، وأمريكا وإسرائيل من جهة أخرى، مؤكداً استمرار العمليات العسكرية وتصاعدها.

وقال محمد، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "ليس هناك أي نية أو مساعٍ لوقف إطلاق النار، بل إن المعارك بلغت ذروتها، وهناك تلويحاً أمريكياً باستقدام حاملة طائرات أخرى، مع تمديد بقاء حاملة الطائرات (هاري ترومان) لشهر إضافي، ما يعد دليلاً على استمرار التصعيد العسكري".

وأضاف أن "القوات اليمنية تمكنت من التعامل مع أربع حاملات طائرات واستدعاء خامسة، ما يؤكد الخسائر الأمريكية المتزايدة، وقدرة اليمن على استهداف الإستراتيجية الأمريكية في المنطقة".

وقررت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، يوم أمس السبت، إرسال حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط، في ظل استمرار الحملة الجوية المكثفة التي تشنها الولايات المتحدة ضد جماعة الحوثي في اليمن، وفقاً لموقع "بوليتيكو" الإخباري.

وفي السياق نفسه، أكد الخبير العسكري والإستراتيجي، العميد يحيى حسن الحوثي، أنه "لا يمكن الحديث عن وقف إطلاق النار إلا في حال تنفيذ المطالب المطروحة".

وأشار الحوثي، في حديث لوكالة شفق نيوز، إلى أن "اليمن واضحة في مطالبها، والتي تشمل وقف العدوان على غزة، ورفع الحصار، وإدخال المساعدات الإنسانية، بما فيها الغذاء والماء والدواء إلى جانب البدء في مفاوضات لإعادة الإعمار".

وختم الحوثي، قائلاً: "إذا تحققت هذه المطالب، فإن الأمور ستتغير وإلا فإن المعركة مستمرة".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيون"، تنفيذ عمليتين عسكريتين استهدفتا مطار بن غوريون في تل أبيب، وحاملة الطائرات الأمريكية "يو أس أس هاري ترومان" في البحر الأحمر، مؤكدةً استمرارها في التصعيد وذلك رداً على الغارات الأمريكية ودعماً للقضية الفلسطينية.

ومنذ نهاية الأسبوع الماضي تشن واشنطن حملة جوية على الحوثيين أسفرت السبت عن مقتل 53 شخصاً وإصابة 98 آخرين، فيما رد الحوثيون باستهداف حاملة طائرات أمريكية في البحر الأحمر مرات عدة.

وتزامناً مع هذه الضربات، توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحوثيين الأربعاء بـ"القضاء عليهم تماماً".

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال"، أن "أضراراً كبيرة لحقت بالهمجيين الحوثيين. راقبوا كيف سيتدهور الوضع تدريجياً. هذه ليست معركة عادلة ولن تكون أبداً على هذا النحو. سيتم القضاء عليهم تماماً".