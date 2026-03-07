مع استمرار المسيّرات الإيرانية.. شركة أوكرانية تعرض منظومة لمواجهتها

شفق نيوز- كييف/ الشرق الأوسط

كشف مصنعو طائرات في أوكرانيا، يوم السبت، عن تطوير مسيّرة اعتراضية منخفضة الكلفة، مصممة لإسقاط الطائرات المسيّرة المعادية.

وقال المصنعون، بحسب وكالة "رويترز"، إن هذه الطائرات يمكن تصديرها بكميات كبيرة، في ظل تزايد الطلب عليها من الولايات المتحدة، بالتزامن مع تصاعد التوترات المرتبطة بالحرب مع إيران.

وأضاف المصنعون، أن "سماء أوكرانيا باتت تمتلئ بمئات الطائرات المسيّرة المستوحاة من طراز شاهد الإيراني، والتي أصبحت تُصنّع أيضاً في روسيا، وتُستخدم في هجمات متكررة تستهدف الأراضي الأوكرانية".

ورغم كثافة الهجمات الروسية، تشير التقارير إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية تتمكن من إسقاط عدد كبير من تلك المسيّرات، باستخدام منظومات متعددة تشمل الصواريخ الغربية، والطائرات المقاتلة، والمدافع المثبتة على الشاحنات، إضافة إلى الطائرات المسيّرة الاعتراضية التي تُستخدم خصيصاً لاعتراض الطائرات المعادية.

ومنذ 28 شباط/فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أسفرت عن مقتل مئات الأشخاص، بينهم المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد من المسؤولين الأمنيين.

في المقابل، ترد إيران بشن هجمات على إسرائيل وعلى ما تصفه بأنه "مصالح أميركية" في دول عربية بالشرق الأوسط، خلفت قتلى وجرحى وألحقت أضراراً بمرافق مدنية، بينها موانئ ومبانٍ سكنية.