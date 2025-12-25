مع احتفالات عيد الميلاد.. إخماد حريق في منشأة صناعية بألمانيا

شفق نيوز- برلين

أدى عطل فني في أحد المواقع الصناعية إلى انفجار هائل أعقبه اندلاع حريق واسع النطاق، بالتزامن مع الاحتفال في ليلة عيد الميلاد بمدينة شتاينهايم الواقعة بولاية شمال الراين ويستفاليا غربي ألمانيا.

وأفادت إدارة الإطفاء، بأنها "هرعت إلى مكان الحادث بقوة كبيرة، حيث شارك 188 عنصر إطفاء في مكافحة الحريق الذي لم يسفر عن وقوع إصابات".

وتعليقاً على الحادث، قال متحدث باسم الشرطة في الولاية، إن "سبب الحريق كان عطلاً فنياً"، مستبعداً أن يكون الحادث قد تم بفعل فاعل.

وتم استدعاء فرق الإطفاء إلى الموقع عند الساعة 1:49 فجراً، بسبب كثافة الدخان، كما تم طلب تعزيزات إضافية خلال الليل، لصعوبة الوضع ووجود عدة نقاط حريق في المجمع الصناعي الكبير والمتفرّع.

ووفقاً للشرطة الألمانية، فقد انتهت العملية بشكل أولي عند الساعة 8:40 صباحاً، قبل أن تُضطر فرق الإطفاء قبل ظهر اليوم للعودة مؤقتا إلى الموقع لإخماد بعض بقايا الجمر.