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معهد يحذر ألمانيا من خسائر اقتصادية فادحة بسبب الحرب التجارية مع الصين

Category: عربي ودولي

Date: 2022-08-08T13:31:28+0000
معهد يحذر ألمانيا من خسائر اقتصادية فادحة بسبب الحرب التجارية مع الصين

شفق نيوز/ حذر معهد "إيفو" الألماني للبحوث، يوم الإثنين، من خسائر اقتصادية فادحة ستتكبدها ألمانيا بسبب الحرب التجارية مع الصين.

وفقاً لدراسة أجراها المعهد ونشرتها وكالة "رويترز"، فإن أكبر الخاسرين في الحرب التجارية مع الصين ستكون صناعة السيارات مع خسارة 8.47% من القيمة المضافة، ومصنعو معدات النقل بخسارة 5.14% والهندسة الميكانيكية مع خسارة 4.34%.

وقال مؤلفو الدراسة، التي جرت بتكليف من اتحاد الاقتصاد البافاري، إن الشركات يجب أن تتجه نحو دول أخرى لتقليل الاعتماد على أسواق معينة و"أنظمة استبدادية".

وذكر المؤلف المشارك في الدراسة، فلوريان دورن، أن هدف السياسة الاقتصادية لألمانيا والاتحاد الأوروبي يجب أن يكون "إقامة شراكات استراتيجية واتفاقيات تجارة حرة مع الدول ذات التفكير المماثل مثل الولايات المتحدة".

وقام التحليل بمحاكاة خمسة سيناريوهات، بما في ذلك فصل الاقتصادات الغربية عن الصين إلى جانب اتفاقية تجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وفي حين أن مثل هذه الاتفاقية يمكن أن تخفف من آثار الحرب التجارية مع الصين، فإنها لن تعوضها تماما، وبدلاً من ذلك، سينتج عن ذلك صافي تكاليف حرب تجارية يساوي تقريبا التكاليف المتوقعة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

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