معهد أمريكي يحذر: النووي الإيراني وصل لمرحلة بالغة الخطورة

شفق نيوز/ حذر تقرير لمعهد أبحاث أمريكي، يوم الخميس، من أن نظام الأسلحة النووية الإيراني قد وصل إلى مرحلة بالغة الخطورة.

وبحسب معهد العلوم والأمن الدولي، ومقره واشنطن العاصمة، فقد حمل التقرير عنوان "عداد جايجر للتهديد الإيراني: خطرٌ بالغٌ يتزايد"، وفق موقع "فوكس نيوز".

ووفقاً للدراسة، "منذ فبراير/شباط 2024، تاريخ آخر تقرير له، تفاقم التهديد الذي يُشكّله البرنامج النووي الإيراني بشكل ملحوظ".

وتشمل العوامل السلبية الرئيسية ازدياد قدرات إيران النووية، وقصر المدة الزمنية المتاحة لها لبناء أسلحة نووية، وتزايد تطبيع النقاشات الداخلية الإيرانية التي تُفضّل بناء أسلحة نووية.

كذلك حذّر تقرير المعهد من أن "إيران لا تزال تمتلك قدرات عسكرية تُهدد المنطقة. لديها مخزونات ضخمة من الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية وصواريخ كروز التي يمكن استخدامها ضد إسرائيل وحلفائها. كما لا تزال إيران طرفاً رئيسياً في حرب أوكرانيا، حيث تدعم روسيا بعمليات نقل أسلحة واسعة النطاق، بما في ذلك الطائرات المسيّرة والصواريخ".

وكان مستشار للمرشد الإيراني، علي خامنئي، علي شمخاني، كتب في تغريدة على منصة "إكس"، اليوم الخميس، أن بلاده قد تطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إذا تعرضت لهجوم عسكري أو تواصلت بحقها التهديدات الخارجية.

وسبق أن حذّر المدير العام للوكالة الذرية، رافائيل غروسي، من أن أي خطوات تصعيدية من جانب إيران، مثل زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم أو طرد المفتشين الدوليين، ستُعدّ انحرافًا إضافيًا عن التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، وقد تُقوّض فرص التوصل إلى تسوية دبلوماسية.

وأعلنت الوكالة سابقاً أن إيران رفعت وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصب عالي النقاء، داعية إياها إلى العودة إلى طاولة المفاوضات دون تأخير.