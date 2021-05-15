سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

معهد بريطاني يرجح إرسال الناتو تعزيزات عسكرية للعراق لكبح جماح اردوغان

Category: عربي ودولي

Date: 2021-05-15T12:15:33+0000
معهد بريطاني يرجح إرسال الناتو تعزيزات عسكرية للعراق لكبح جماح اردوغان

شفق نيوز/ رجح المعهد الملكي للخدمات المتحدة، يوم السبت، إرسال حلف شمال الأطلسي "ناتو" قوات إضافية إلى العراق للحد من التدخلات التركية في العراق ودولاً أخرى في الشرق الأوسط.

وذكر المعهد البريطاني المختص بالقضايا العسكرية والأمنية، أن تدخل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في النزاعات الإقليمية جعل تركيا اللاعب الأكثر صعوبة في التنبؤ بتصرفاته في المنطقة.

وأشار إلى أن تصرفات أنقرة تتسبب بصعوبات كبيرة لحلف الناتو وتجعله يرسل المزيد من القوات لتحقيق الاستقرار في العراق.

ولفت الى ان قوات الناتو الإضافية البالغ عددها 4000 في العراق يمكن أن تصب الزيت على النار وتصعيد الوضع الحساس بالفعل نظرًا لوجود داعش.

وتابع المعهد انه يمكن أن تؤدي الرحلات العسكرية ، التي تصعد إلى حد كبير لصرف الانتباه المحلي عن الاقتصاد الفاشل ، إلى صراع أكبر مع استمرار تركيا في التعدي على المجال الإيراني.

ونقل المعهد عن أكاديميين أمنيين بارزين، قولهم إن تركيا تقوض الأهمية الاستراتيجية للناتو في الشرق الأوسط ، حيث تصعب الحملات العسكرية التي تشنها أنقرة على التحالف لتحقيق الاستقرار.

واستشهد بتصريح وزير الدفاع اليوناني الذي عدّ، إن التوترات بين تركيا وأعضاء الناتو الآخرين تمثل أكبر تهديد لتماسك الحلف في أعقاب الأعمال العدائية لأنقرة في شرق البحر المتوسط.

وصنف المحللون تركيا إلى جانب إيران كواحد من أكبر المخاطر على أمن الشرق الأوسط. ستكون تركيا لاعبا كبيرا للغاية في الشرق الأوسط، حيث انها تتدخل في ليبيا وسوريا، وتنفذ هجمات في العراق، وتدفع إلى لبنان وتريد أن تتوغل في اليمن.

الى ذلك توقع فالي نصر من جامعة جونز هوبكنز في الولايات المتحدة نهاية حلف الناتو بسبب التصرفات التركية.

related

اربع دول خليجية مجتمعة تسجل إصابات ووفيات بكورونا أقل من العراق

Date: 2020-08-21 13:52:04
اربع دول خليجية مجتمعة تسجل إصابات ووفيات بكورونا أقل من العراق

الكويت تحدد هوية رفات 8 من المفقودين في العراق

Date: 2021-03-03 13:39:46
الكويت تحدد هوية رفات 8 من المفقودين في العراق

إيران توضح حقيقة مقتل قائد بالحرس الثوري على الحدود العراقية السورية

Date: 2020-12-01 12:25:43
إيران توضح حقيقة مقتل قائد بالحرس الثوري على الحدود العراقية السورية

روسيا تستعيد جميع أطفال داعش من السجون العراقية

Date: 2021-03-25 18:20:09
روسيا تستعيد جميع أطفال داعش من السجون العراقية

الجيش الامريكي يخلي قاعدة عسكرية في سوريا وينقلها إلى العراق

Date: 2021-02-13 06:30:35
الجيش الامريكي يخلي قاعدة عسكرية في سوريا وينقلها إلى العراق

نصر الله يسمي سلاحا "يسبب ألماً" لامريكا

Date: 2020-02-16 19:55:41
نصر الله يسمي سلاحا "يسبب ألماً" لامريكا

الحبتور: على الدول العربية ضرب المواقع التابعة لايران في العراق وسوريا ولبنان

Date: 2019-08-26 19:01:09
الحبتور: على الدول العربية ضرب المواقع التابعة لايران في العراق وسوريا ولبنان

العراق في المرتبة الثالثة أقل دول العالم سلاماً عام 2020

Date: 2020-06-10 18:37:11
العراق في المرتبة الثالثة أقل دول العالم سلاماً عام 2020