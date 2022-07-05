معهد بريطاني مختص: الدول الآسيوية تفقد ثقتها بالغرب بسبب "الفوضى السياسية"

شفق نيوز/ كشف المعهد الملكي البريطاني للعلاقات الدولية، يوم الثلاثاء، ان العديد من الدول الآسيوية التي كانت حليفة للغرب باتت تشكك بمصداقيته.

ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" الانكليزية، عن مدير برنامج دراسة منطقة آسيا والمحيط الهادئ للمعهد الملكي البريطاني للعلاقات الدولية، بن بلاند، قوله "تبدأ العديد من البلدان الآسيوية التي كانت تعتبر الغرب شريكاً لها، بالتشكيك في مصداقيته واستعداده لتخصيص الموارد ووجود نفوذه السياسي الثابت في العالم".

ويعتقد بلاند أن العديد من المسؤولين السياسيين في الشرق ليسوا متأكدين من إمكانية "الاعتماد على بريطانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في ظروف مواجهتها لسلسلة من الأزمات الداخلية الجدية".

وأشارت الصحيفة إلى أن قلق الدول الآسيوية تثيره بشكل خاص "السياسية الفوضوية" التي يمارسها رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، وكذلك آفاق عودة دونالد ترامب إلى سدة الحكم في الولايات المتحدة، وتعزيز الحركات اليمينية المتطرفة في فرنسا، والخلافات داخل الاتحاد الأوروبي.

وأكدت أن الوضع الحالي في الدول الغربية "يبدو غير مستقر ولا يمكن التنبؤ به".

وإضافة إلى ذلك، ترى الصحيفة أن الغرب يخسر الصراع على النفوذ في المنطقة الآسيوية، مشيرة إلى أن الخطط لتعزيز تواجده في منطقة آسيا والمحيط الهادئ مثل خطة "Build Back Better World" للحكومة الأمريكية أو خطة "منعطف المحيطين الهندي والهادئ" للخارجية البريطانية تواجه صعوبات كبيرة بما في ذلك بسبب الخلافات داخل الاتحاد الأوروبي وبين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على حد سواء.

ويؤدي ذلك إلى أن "الشركاء الآسيويين بدأوا في الشك بقدرة الغرب على تنفيذ المهام المطروحة أمامه" والانتقال إلى التعاون مع الصين.

وتابعت الصحيفة أن المستوى الحالي لـ"الفوضى" السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الدول الغربية يقوض الثقة بها من جانب الشركاء الآسيويين وكذلك قدرتها في تحقيق الأهداف الاستراتيجية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.