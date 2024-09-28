معلومات فرنسية تكشف هوية الجاسوس الذي قاد إسرائيل لاغتيال نصرالله

شفق نيوز/ كشفت صحيفة “le parisien” الفرنسية تفاصيل عن الساعات الأخيرة من حياة أمين عام حزب الله حسن نصرالله قبيل إغتياله عبر غارة اسرائيلية، مشيرة إلى أنه وصل إلى ضاحية بيروت عقب تشييع محمد سرور قائد وحدة مسيّرات الحزب.

وقالت الصحيفة في تقرير، إلى إن إسرائيل انتظرت بدء اجتماع نصرالله مع قيادات الحزب لتنفذ الغارة على موقعه الواقع بمسافة 30 متراً تحت الأرض.

كما لفتت إلى أن الغارة الإسرائيلية جاءت بعد أن أبلغ جاسوس إيراني إسرائيل بخبر وصول حسن نصرالله إلى ضاحية بيروت، بحسب “le parisien”.

وأضافت أن الاجتماع ضم بالإضافة إلى نصرالله ونائب قائد فيلق القدس الإيراني، 12 قائداً في حزب الله.