معلومات جديدة عن اغتيال المهندس وسليماني.. سلاح الجو البريطاني شارك في العملية

شفق نيوز/ كشف تقرير لصحيفة "ذا غارديان Guardian The " البريطانية، يوم الاثنين، عن دور بريطاني محتمل في اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهندي المهندس وقائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني العام الماضي في العاصمة العراقية بغداد.

ونشرت الصحيفة البريطانية عن معلومات تتضمن مشاركة قاعدة استخبارات سلاح الجو البريطاني في عملية الاغتيال، لكن المسؤولين البريطانيين رفضوا التعليق على الأمر، بحسب الصحيفة.

وعلى الرغم من أن قاعدة "مينويث هيل " Menwith Hill تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، إلا أنها أكبر قاعدة خارجية تابعة لوكالة الأمن القومي البريطاني، ويعمل بها 600 أميركي و500 بريطاني.

وقالت "ذا غارديان" إن القاعدة البريطانية اعتمدت على جمع بيانات من ملايين الرسائل الإلكترونية والمكالمات الهاتفية يومياً، والتي ساهمت في جمع معلومات استخباراتية استخدمت في ضربات قد يكون منها اغتيال سليماني.

يُذكر أن ثلاثة صواريخ استهدفت موكب نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني قرب مطار بغداد مطلع العام 2020.

وحينها، اعترفت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بالمسؤولية، وقال ترامب: "العالم سيصبح أفضل بعد سليماني".