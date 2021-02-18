معلنة إغلاق الحدود.. إيران: كورونا المتحور دخل لنا من العراق

شفق نيوز/ أعلن قاسم سليماني دشتكي محافظ خوزستان، جنوب غربي إيران، أن سبب تفشي فيروس كورونا على نطاق واسع في هذه المحافظة هو "دخول نوع متحور من الفيروس من العراق"، قائلًا: "لهذا السبب أمرنا بإغلاق الحدود بين البلدين في المحافظة".

وكان مسؤولو وزارة الصحة قد أكدوا في وقت سابق، أن السلالة التي شوهدت في بريطانيا كمصدر لتفشي الفيروس المتحور هي الموجودة في إيران، لكن قاسم سليماني دشتكي محافظ خوزستان قال إنه بحسب التقارير والدراسات التي أجريت، فإن كورونا المتحور قد دخل من العراق، رغم أنه ربما يكون قد نشأ في دولة أخرى.

وأضاف أنه لهذا السبب صدر أمر بإغلاق الحدود، واعتبارا من يوم السبت المقبل ستغلق حدود "الشلامجة والجذابة" لمدة أسبوع أمام دخول الركاب، حتى يتم توفير مرافق الفحص السريع والحجر الصحي المؤقت لعدة ساعات للحصول على نتيجة الاختبار في هذين المعبرين الحدوديين وفق المعايير وبطريقة مواتية. وقال دشتكي: "حركة البضائع مسموح بها في هذين المعبرين".

وفي وقت سابق، وجه وزير الصحة الايراني سعيد نمكي، رسالة إلى وزير الداخلية، يطالب فيها بإغلاق جميع حدود دخول وخروج محافظة خوزستان إلى العراق حتى إشعار آخر، مؤكدا أن سبب هذا الطلب هو انتشار فيروس كورونا في خوزستان وزيادة حالات الإصابة.

وشدد دشتكي، على أن الفيروس المتحور خطير للغاية، مؤكدا أن التعليمات والقيود يجب أن تنفذ بقوة وبالتركيز على دور المواطنين، وأن الجميع ملزمون بتنفيذه، وإذا رفضت جهة الامتثال لقرارات مقر مكافحة كورونا، فأنا أول من سيتصدى إليه.

وأضاف: "في الموجة الجديدة من كورونا، ارتفع معدل الإصابة بين الشباب، ويمثل الأشخاص المصابون بأمراض كامنة، والأمهات الحوامل والمرضعات وكبار السن أعلى معدل للوفيات".