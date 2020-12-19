معارك "كرّ وفرّ" بين قسد والفصائل الإسلامية على أطراف عين عيسى

شفق نيوز/ أفاد مصدر عسكري سوري، يوم السبت، باندلاع معارك "كرّ وفرّ" بين قسد والفصائل الإسلامية على أطراف بلدة عين عيسى بريف محافظة الرقة.

وقال المصدر وهو من قوات سوريا الديمقراطية لوكالة شفق نيوز، إنّ أطراف بلدة عين عيسى تشهد، منذ 48 ساعة، معارك كرّ وفرّ بين قواته والفصائل الإسلامية التابعة لتركيا، خاصة في قرى جهبل ومشيرفة شمال شرق سوريا"، مبيناً أن "البلدة وأطرافها تشهد قصفاً متقطعاً بين حين والآخر من قبل هذه الفصائل".

وأضاف المصدر، أنّ "اشتباكات يوم أمس اودت بحياة تسعة عناصر من هذه الفصائل في قرى جهبل، وبعضهم قتل بالألغام الأرضية"، مشيراً إلى أن "اثنين من قوات سوريا الديمقراطية لقيا مصرعيهما وجرح أربعة أخرين خلال هذه الاشتباكات".

وأوضح المصدر أنّ هذه الفصائل "قصفت أحد مواقع قوات الحكومة السورية، قرب قاعدة روسية ما أسفر عن مقتل وجرح عدد منهم دون أن يبادروا إلى الرد على هذا القصف، فيما بقيت القوات الروسية في قاعدتها العسكرية صامتة".

وتقوم في هذه الأثناء القوات التركية والفصائل التابعة لها بقصف أطراف بلدة عين عيسى بشكل متقطع وخاصة الطريق الدولي M4 وسط إطلاق قنابل ضوئية فيما تحلق طائرات الاستطلاع التركية على مركز البلدة وأطرافها، بحسب المصدر .