معارك عنيفة بمحيط مجمع الشفاء الطبي في غزة

شفق نيوز/ أفاد شهود عيان من قطاع غزة، يوم الجمعة، أن الفصائل الفلسطينية تخوض الآن اشتباكات ضارية وعنيفة جدا مع القوات الإسرائيلية المتقدمة في محيط مجمع الشفاء الطبي غرب غزة.

وأشار الشهود في منطقة شمال القطاع بحسب "روسيا اليوم"، الى "سماع دوي انفجارات ومعارك شرسة واشتباكات الان تخوضها المقاومة الفلسطينية شمال غرب قطاع غزة".

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية: "وردت أنباء عن وقوع مواجهة بين قواتنا ومقاتلي حماس بالقرب من مستشفى الشفاء في غزة، كما وردت أنباء عن تبادل لإطلاق النار في منطقة بيت لاهيا وجباليا شمال قطاع غزة".