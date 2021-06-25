معارض سوري يعلن انسحابه من "الائتلاف" بسبب "مواقفه المتخاذلة"

شفق نيوز/ أعلن المعارض السوري ورئيس تيار “غد سوريا”، فؤاد حميرة، اليوم الجمعة، انسحابه من الائتلاف السوري المعارض “بسبب مواقفه المتخاذلة حيال الثورة السورية" بحسب ما نشره على صفحته بموقع الفيسبوك.

وقال حميرة في منشور "أعلن انسحابي شخصيا من مؤسسة الائتلاف السوري لقوى المعارضة والثورة السورية بسبب مواقفه المتخاذلة حيال الثورة السورية".

وأضاف المعارض السوري أن "بسبب انبطاحه المخزي (الائتلاف) أمام القوى الاقليمية التي اساءت لثورة الكرامة وثورة الحرية، كان لا بد من هذه الخطوة".

وأوضح حميرة، إلى أنه سيتم شرح باقي الأسباب لاحقاً.

ورفض حميرة في منشور ثان الربط بين قرار انسحابه وزيارته قبل أيام إلى منطقة الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا.

وقال جميرة إنه اتفق مع أعضاء المكتب السياسي لتيار غد سوريا على مسألة الانسحاب

وأضاف "لكننا قررنا تأجيل الأمر إلى ما بعد الزيارة كي لا يتم الربط بين الزيارة والقرار ومع ذلك اصر البعض على هذا الربط".

ومنتصف الشهر الجاري أعلن تيار “غد سوريا”، تعليق كافة الأنشطة والحوارات مع الائتلاف "لأجل غير مسمى"، على خلفية دعوة رئيس الائتلاف السوري، نصر الحريري، تركيا بالتدخل العسكري إلى جانب الفصائل المسلحة الموالية له، لإخراج قوات سوريا الديمقراطية، من مدينتي تل رفعت ومنبج وكافة المناطق السورية.