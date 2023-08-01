أمطار 40 ساعة تعادل شهراً.. مصرع وفقدان 38 شخصاً على الأقل بفيضانات بكين

شفق نيوز/ كشفت وسائل اعلام صينية، اليوم الثلاثاء عن مصرع ما لا يقل عن 11 شخصاً وفقد 27 آخرون بسبب الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي انهالت على بكين وجوارها منذ يوم السبت الماضي.

وبغضون 40 ساعة فقط سجّل، في العاصمة الصينية تساقط أمطار توازي معدل شهر تموز/ يوليو بأكمله، حسب موقع "الحرة" الامريكي.

وكانت حصيلة أخرى نشرت، أمس الاثنين، أشارت إلى سقوط قتيلين في منطقة مينتوغو شبه الجبلية في غرب البلاد وهي من الأكثر تأثراً بالأحوال الجوية هذه.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إصدار سلطات بكين، أمس، أعلى مستوى إنذار من فيضانات وانزلاقات بالعاصمة في ظل تساقط أمطار غزيرة.

وأفادت مذكرة صادرة عن السلطات بأن أجزاء كبيرة من الضواحي "تواجه خطر الانهيارات، الانزلاقات الأرضية والوحلية"، مرفقة بإنذار من المستوى الأحمر للفيضانات.

ونجمت الأمطار الغزيرة عن الإعصار "دوكسوري" الذي أوقع ما لا يقل عن ستة قتلى في الفلبين. وحلت العاصفة الاستوائية على شمال الصين منذ الجمعة بعدما تراجعت قوة الإعصار.

وأفادت الأرصاد الجوية في بكين بأن 170,9 ملم من المياه انهمرت على العاصمة خلال 40 ساعة بين مساء السبت وصباح الاثنين، وهو ما يعادل متوسط المتساقطات لكامل شهر تموز/ يوليو عادة.

وتلزم السلطات الصينية حذراً شديداً عند تساقط أمطار غزيرة منذ العام 2011، حين أدت فيضانات كبرى في وسط البلاد إلى مقتل أكثر من 300 شخص معظمهم في مدينة تشنغتشو الكبيرة.