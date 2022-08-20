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أمطار وسيول تجتاح مكة والمدينة المنورة والبرق يضرب برج الساعة (صور وفيديو)

Category: عربي ودولي

Date: 2022-08-20T05:55:50+0000
أمطار وسيول تجتاح مكة والمدينة المنورة والبرق يضرب برج الساعة (صور وفيديو)

شفق نيوز / أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي، يوم السبت، تسبب الأمطار الغزيرة والسيول الناتجة عنها بإغراق حافلتين في المدينة المنورة غربي البلاد، مفندة في الوقت نفسه وجود أي إصابات.

وذكرت المديرية، في بيان لها، أن "فرق الإنقاذ تدخلت على الفور لنجدة العالقين في المياه، حيث تم أيضاً إخلاء ركاب حافلتين غمرتها السيول".

وبعد المدينة المنورة، تساقطت أمطار غزيرة في‎ مكة المكرمة، بينما ضرب البرق أعلى قمة برج الساعة، كما أظهرت ذلك مقاطع فيديوية.

وهطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة على المدينة المنورة وبعض القرى والمراكز التابعة لها مساء الجمعة، وسالت على إثرها بعض الأودية والشعاب.

وكان المركز الوطني للأرصاد في السعودية، قد أطلق تنبيها متقدما عن أمطار متوسطة إلى غزيرة على المدينة المنورة وبعض القرى التابعة لها، فيما حذر الدفاع المدني من مخاطر التقلبات الجوية والنزول إلى الأودية وقت السيول.

وتوقع المركز في تقريره عن حالة الطقس، السبت، "استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مما يؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد وتكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة".

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