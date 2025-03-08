أمطار غزيرة تودي بحياة 10 أشخاص وتشرد الآلاف في الارجنتين

شفق نيوز/ لقي 10 أشخاص حتفهم جراء أمطار غزيرة هطلت منذ فجر أمس الجمعة على مدينة باهيا بلانكا الساحلية الواقعة على بعد 600 كلم جنوب بوينس آيرس عاصمة الأرجنتين.

وقالت السلطات المحلية، إن أكثر من 300 ملليمتر من الأمطار هطلت في حوالى 6 ساعات، مما أدى إلى إغراق العديد من الشوارع وإجبار أكثر من ألف شخص على الإخلاء في هذه المدينة التي يبلغ عدد سكانها حوالى 350 ألف نسمة.

وقالت السلطة المحلية في بيان إن 5 من الضحايا الستة لقوا حتفهم عندما علقوا في المياه على الطريق العام، موضحة أنها لا تستبعد احتمال وجود عدد أكبر من الضحايا نظرا لحجم الكارثة المناخية.

وبحلول منتصف نهار الجمعة، أفادت بأن "جزءا كبيرا من المدينة كان تحت المياه" بعد "7 ساعات من الأمطار الغزيرة المتواصلة"، والتي انحسرت بحلول الظهر.

في غضون ذلك، قال المتحدث باسم الرئاسة مانويل أدورني إن الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي ألغى أنشطته المقررة في مقاطعة ميندوزا اليوم السبت. ولم يذكر أدورني ما إذا كان ميلي سيسافر إلى المدينة أم لا.

وقال وزير الاقتصاد لويس كابوتو على منصة "إكس" إن الحكومة وافقت على تقديم مساعدات مالية بقيمة 10 مليارات بيزو (9.2 مليون دولار) لمنطقة باهيا بلانكا.

Un desastre la tormenta que nos azota desde anoche. Barrios intransitables,gente evacuada,muy triste todo. Abarca zonas de Bahia Blanca y Punta Alta.La lluvia continúa.😢🙏El Hospital Regional Penna colapsado.Vean la zona de Neonatología. pic.twitter.com/AtIi6YzbOc — maria eva🇦🇷✌🇦🇷 (@mariaeva40451) March 7, 2025