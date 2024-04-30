أمطار باكستان "غير العادية" تقتل أكثر من 140 شخصاً خلال شهر

شفق نيوز/ أعلنت السلطات الباكستانية، يوم الثلاثاء، عن مصرع 143 شخصاً جراء العواصف والأمطار الغزيرة التي اجتاحت البلاد خلال شهر نيسان/ أبريل الجاري.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية الباكستانية ظهير أحمد بابار، قوله إن كمية الأمطار تجاوزت "المستويات الطبيعية بنسبة 164% في نيسان/ أبريل الجاري، وهو أمر غير عادي".

وأشار إلى أن "أنماط هطول الأمطار غير المنتظمة هذه هي نتيجة مباشرة لتغير المناخ".

وسجلت الحصيلة الأعلى في إقليم خيبر بختونخوا (شمال غرب) مع مقتل 83 شخصاً من بينهم 38 طفلاً.

وفي مقاطعة البنجاب الأكثر تعدادا للسكان وإهراء الحبوب في هذا البلد الفقير الواقع في جنوب آسيا، قُتل 21 شخصاً في نيسان/ أبريل الجاري، وفقاً للسلطات الإقليمية.

وفي بلوشستان (جنوب غرب)، لقي ما لا يقل عن 21 شخصاً حتفهم، من بينهم سبعة أصيبوا بصاعقة، وتم إغلاق المدارس موقتاً.

وأخيراً، لقي 14 شخصاً حتفهم في كشمير الباكستانية (شمال)، كما قُتل أربعة على الأقل في حوادث طرق ناجمة عن فيضانات في إقليم السند (جنوب).

وتعد باكستان خامس أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، ومن بين أكثر الدول المهددة بتغيّر المناخ.

وفي صيف 2022، غمرت فيضانات غير مسبوقة ثلث البلاد، وأثرت على أكثر من 33 مليون شخص وأودت بأكثر من 1700 شخص.