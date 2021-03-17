مضادات كورونا.. الشركة المصنعة للقاح جونسون أند جونسون تعمل على مضاعفة الإنتاج

شفق نيوز/ تخطط الشركة المصنعة للعقاقير "كاتالانت" الأميركية، التوسع في إنتاج لقاحها "جونسون أند جونسون" ضد فيروس كورونا المستجد في أوروبا، بحسب ما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال".

وقالت الصحيفة، نقلا عن مصادر مطلعة، إن هذا التوسع سيكون في مصنعها في إيطاليا، ويمكنها من إنتاج جرعات أكثر من اللقاح.

وذكر أحد المصادر أن خط الإنتاج الجديد سيضاعف من لقاحات "جونسون أند جونسون".

ومن المفترض أن تساعد هذه الخطوة الشركة في تلبية الاحتياجات بعد تأخر تسليم الجرعات في دول أوروبية.

وأصبح هذا اللقاح الأميركي، الذي يعتمد تقنية الناقل الفيروسي، هو الرابع الذي يحصل على الضوء الأخضر الأوروبي.

وأظهرت التجارب أنه فعال بنسبة 66 في المئة ضد فيروس كورونا وتصل فعاليته إلى 85 في المئة ضد الإصابة بالأعراض الحادة من المرض، ويعطى هذا اللقاح بجرعة واحدة.

ومنتصف فبراير صارت جنوب إفريقيا أول دولة تستخدم هذا اللقاح الأميركي، ومؤخرا أجيز استخدامه في الولايات المتحدة وكندا.

ورحبت ألمانيا بالاتفاق المبرم بين مجموعة "جونسون أند جونسون" الأميركية ومختبر "اي دي تي بيولوجيكا" لإنتاج جرعات لقاح في ألمانيا.