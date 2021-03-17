سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مضادات كورونا.. الشركة المصنعة للقاح جونسون أند جونسون تعمل على مضاعفة الإنتاج

Category: عربي ودولي

Date: 2021-03-17T05:19:03+0000
مضادات كورونا.. الشركة المصنعة للقاح جونسون أند جونسون تعمل على مضاعفة الإنتاج

شفق نيوز/ تخطط الشركة المصنعة للعقاقير "كاتالانت" الأميركية، التوسع في إنتاج لقاحها "جونسون أند جونسون" ضد فيروس كورونا المستجد في أوروبا، بحسب ما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال".

وقالت الصحيفة، نقلا عن مصادر مطلعة، إن هذا التوسع سيكون في مصنعها في إيطاليا، ويمكنها من إنتاج جرعات أكثر من اللقاح.

وذكر أحد المصادر أن خط الإنتاج الجديد سيضاعف من لقاحات "جونسون أند جونسون".

ومن المفترض أن تساعد هذه الخطوة الشركة في تلبية الاحتياجات بعد تأخر تسليم الجرعات في دول أوروبية.

وأصبح هذا اللقاح الأميركي، الذي يعتمد تقنية الناقل الفيروسي، هو الرابع الذي يحصل على الضوء الأخضر الأوروبي.

وأظهرت التجارب أنه فعال بنسبة 66 في المئة ضد فيروس كورونا وتصل فعاليته إلى 85 في المئة ضد الإصابة بالأعراض الحادة من المرض، ويعطى هذا اللقاح بجرعة واحدة.

ومنتصف فبراير صارت جنوب إفريقيا أول دولة تستخدم هذا اللقاح الأميركي، ومؤخرا أجيز استخدامه في الولايات المتحدة وكندا.

ورحبت ألمانيا بالاتفاق المبرم بين مجموعة "جونسون أند جونسون" الأميركية ومختبر "اي دي تي بيولوجيكا" لإنتاج جرعات لقاح في ألمانيا.

related

بارقة أمل لنهاية كورونا.. ملايين اللقاحات قبل نهاية العام

Date: 2020-06-18 22:53:41
بارقة أمل لنهاية كورونا.. ملايين اللقاحات قبل نهاية العام

فايزر تعلن قرصنة وثائق لقاح كورونا بهجوم إلكتروني

Date: 2020-12-10 05:14:32
فايزر تعلن قرصنة وثائق لقاح كورونا بهجوم إلكتروني

الصحة الروسية: اللقاح الأولي ضد كورونا للأطباء وكبار السن

Date: 2020-08-07 10:04:07
الصحة الروسية: اللقاح الأولي ضد كورونا للأطباء وكبار السن

الامم المتحدة: توزيع اللقاحات ضد كورونا يتم بشكل غير عادل

Date: 2021-02-17 16:31:54
الامم المتحدة: توزيع اللقاحات ضد كورونا يتم بشكل غير عادل

تعرف على التكلفة المهولة لإنتاج لقاح كورونا

Date: 2020-10-01 06:17:01
تعرف على التكلفة المهولة لإنتاج لقاح كورونا

روسيا تعلن النتائج الأولية للقاح مضاد لكورونا

Date: 2020-07-07 08:39:29
روسيا تعلن النتائج الأولية للقاح مضاد لكورونا

نتائج مخيبة للآمال للقاح سانوفي الفرنسي البريطاني

Date: 2020-12-11 07:52:07
نتائج مخيبة للآمال للقاح سانوفي الفرنسي البريطاني

مفاجأة.. نصف أطباء روسيا لا يثقون في لقاح كورونا

Date: 2020-08-15 13:12:33
مفاجأة.. نصف أطباء روسيا لا يثقون في لقاح كورونا