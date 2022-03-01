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"مصيرنا على المحك".. أوروبا تواجه روسيا بقرارات جديدة بينها تقليل التمثيل الدبلوماسي

Category: عربي ودولي

Date: 2022-03-01T17:02:31+0000
"مصيرنا على المحك".. أوروبا تواجه روسيا بقرارات جديدة بينها تقليل التمثيل الدبلوماسي

شفق نيوز/ اتخذ البرلمان الأوروبي، يوم الثلاثاء، قرارات جديدة لمواجهة الغزو الروسي لأوكرانيا، بينها تقليل عدد البعثات الدبلوماسية الروسية، في وقت وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية مصير الاتحاد بأنه "على المحك".

واعتمد البرلمان قراراً بإدانة التدخل الروسي في أوكرانيا والمطالبة بمحاسبتها، ويطالب القرار بتقليل عدد البعثات الدبلوماسية الروسية في دول الاتحاد.

كما يطالب القرار مؤسسات الاتحاد باعطاء أوكرانيا صفة مرشح لعضوية الاتحاد وتقديم المسؤولين عن التدخل العسكري في أوكرانيا للمحاسبة.

ويدعو القرار أيضاً الى توسيع العقوبات على روسيا لإضعاف اقتصادها وصناعاتها العسكرية.

من جانبها أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في خطاب أمام البرلمان الأوروبي اليوم الثلاثاء بعد كلمة عبر الفيديو للرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي، أن مصير الاتحاد الأوروبي على المحك في الحرب الأوكرانية.

وأضافت "طريقة استجابتنا اليوم لما تقوم به روسيا سيحدد مستقبل النظام العالمي. مصير أوكرانيا على المحك ومصيرنا أيضا. يجب أن نبدي القوة الكامنة في أنظمتنا الديموقراطية".

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