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مصر: نتابع بقلق ما يجري على الساحتين العراقية والسورية من انتهاكات للسيادة

Category: عربي ودولي

Date: 2022-11-23T13:12:34+0000
مصر: نتابع بقلق ما يجري على الساحتين العراقية والسورية من انتهاكات للسيادة

شفق نيوز / طالبت مصر، اليوم الأربعاء، بخفض التصعيد على الساحتين العراقية والسورية في ظل "انتهاكات" التركية والإيرانية لسيادة الدولتين.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد في بيان اليوم، إن "مصر تتابع بقلق شديد ما تشهده الدولتان العربيتان الشقيقتان العراق وسوريا على مدار الأيام الماضية، من اعتداءات من جانب إيران وتركيا تنتهك سيادة كل دولة على أراضيها".

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن "مصر وهي تتابع التطورات باهتمام على مدار الساعة، تطالب بخفض التصعيد حقناً للدماء، ولتجنيب المنطقة المزيد من عوامل عدم الاستقرار".

وشهد إقليم كوردستان العراق وشمال سوريا موجة من الهجمات الإيرانية والتركية صاروخيا وبالمسيّرات، فيما استنكرت الأمم المتحدة هذه الهجمات مع دعوات من قبل أربيل وبغداد الى اللجوء للحوار بدل القصف المتواصل.

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