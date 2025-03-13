مصر.. مقتل وإصابة 20 شخصاً بحادث قطار مروع

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، يوم الخميس، مقتل 8 أشخاص وإصابة 12 آخرين إثر تصادم قطار مع مركبة "ميني باص" في الإسماعيلية.

وقالت الوزارة في بيان، إن الوزير خالد عبدالغفار يتابع حادث التصادم حيث تم الدفع بـ 13 سيارة إسعاف إلى الموقع بطريق جلبانة القنطرة شرق، بمحافظة الإسماعيلية.

ونوهت الوزارة، إلى أن الحصر المبدئي يشير إلى أن الحادث أسفر عن إصابة 12 من ركاب الميني باص، تم نقلهم إلى مستشفى القنطرة شرق المركزي، إلى جانب وفاة 8 آخرين.

وتكثر حوادث السير في مصر بسبب سوء الطرقات والبنية التحتية في كثير من الأحيان.

وشهدت محافظة المنيا بصعيد مصر، منذ أشهر حادث قطار أسفر عن وفاة شخص وإصابة 21 آخرين.