مصر.. مصرع وإصابة 80 شخصاً بحريق اندلع في كنيسة

شفق نيوز/ لقي 35 شخصاً مصرعهم وأصيب نحو 45 آخرون إثر حريق اندلع بكنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة في مصر، وسط جهود رجال الحماية المدنية لمحاصرة الحريق وإخماده.

وقالت رويترز، إن "الحريق خلف 35 قتيلاً على الأقل و45 مصاباً".

وفي التفاصيل، تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بنشوب حريق بكنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة، انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتبين أن النيران اشتعلت بالكنيسة.

هذا وتوجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. وأفادت وزارة الصحة المصرية بأنه تم نقل 55 مصابا للمستشفيات فى حريق الكنيسة، وجاري حصر عدد المتوفين.

وقال حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة المصرية إنه "تم الدفع بـ30 سيارة إسعاف لنقل المصابين للمستشفيات".

وأكد أنه تم "نقل جميع المصابين لمستشفى إمبابة العام، ومستشفى العجوزة".