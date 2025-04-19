مصر.. مصرع وإصابة 34 شخصاً بحادث تصادم عنيف في المنيا

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلامية مصرية، يوم السبت، بمصرع 7 أشخاص وإصابة 27 آخرين إثر تصادم سيارتين في محافظة المنيا جنوب القاهرة.

وتلقت مديرية أمن المنيا بلاغا بالحادث، وتبين تصادم سيارتين إحداهما نقل والأخرى ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي.

ووفق البلاغ، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي.

وقال موقع "المصري اليوم"، إن النيابة العامة كلفت فريقا فنيا لفحص المركبتين وموقع الحادث والتعرف على أسباب وقوعه.

ونقل الموقع عن محافظ المنيا، عماد كدواني، قوله إنه وجه بسرعة تقديم أوجه الدعم والرعاية الطبية للمصابين كافة.

وشدد كدواني، على أن الدولة لن تتهاون في المعاقبة الجنائية بحالة ضبط سيارة ربع نقل تستخدم في غير ما هي مخصصة من أجله وهو نقل البضائع.