مصر.. كشف تفاصيل حادثة الدهس بسيارة عليها علم إسرائيل

شفق نيوز- القاهرة

أعلنت السلطات المصرية، يوم الجمعة، اعتقال سائق سيارة وضع عليها علم إسرائيل وعمد إلى صدم عدد من المواطنين في منطقة كرداسة، بعد انتشار مقاطع فيديو وصور على مواقع التواصل الاجتماعي، وثّقت الحادثة.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها عبر موقعها الرسمي في موقع فيسبوك، إن "التحريات كشفت أنه أثناء تواجد قائد السيارة (مقيم بدائرة المركز) بمحل البلاغ، نشبت مشادة كلامية بينه وبين مالك محل تجاري بسبب اعتراض الأخير على توقفه بالسيارة أمام محله".

وأضافت، أن المارة "عندما شاهدوا المشاجرة والعلم المثبت على السيارة، قاموا بالتعدي عليه بالضرب، وعند محاولته الفرار اصطدم بعدد من المواطنين والمركبات الذين تصادف مرورهم بالمنطقة، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة، وتم نقلهم إلى عدد من المستشفيات لتلقي العلاج اللازم".

وأكدت الوزارة أنه تم ضبط السيارة الظاهرة في مقطع الفيديو وقائدها، وأفادت أسرته بأنه يعاني من مرض نفسي منذ عدة سنوات ويتم علاجه لدى عدد من الأطباء النفسيين، وقدمت الأوراق والشهادات الطبية التي تثبت ذلك، وفق البيان.

كما بيّنت الوزارة، أن المتهم تردد على أحد محلات كماليات السيارات بنفس المنطقة وطلب من ابنة مالك المحل طباعة الملصق المشار إليه، فقامت بطباعة نسختين وتسليمهما له خوفاً منه، نظراً لكونه معروفاً بمحيط سكنه بعدم اتزانه النفسي، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولي النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

وكانت قوات الأمن المصري ألقت القبض على سائق سيارة تحمل العلم الإسرائيلي دهست عدداً من المارة في منطقة كرداسة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصوراً توثق الحادث، حيث أظهرت السيارة وهي تسير داخل المنطقة قبل أن تصدم عدداً من المواطنين، ما أثار حالة من الغضب والاستياء بين الأهالي.

وبحسب شهود عيان، تمكن الأهالي من محاصرة السائق وضبطه مبدئياً، وإيقاف السيارة التي كانت تحمل علم إسرائيل، قبل وصول قوات الأمن إلى محل الواقعة.

وأفادت مصادر بأن قائد السيارة المضبوط أن اسمه أحمد عادل، ويعمل مهندساً زراعياً.