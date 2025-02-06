مصر.. قتلت والدتها خنقاً وصرخت وسط الشارع: تخلصت منها

شفق نيوز/ أقدمت فتاة على قتل والدتها بمنطقة محطة مصر وسط محافظة الإسكندرية، ثم خرجت للمنطقة لتردد بعض الكلمات وهي "قتلت أمي… تخلصت منها" في لحظات أصابت الأهالي بالصدمة والفزع، وقررت جهات التحقيق حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت مديرية أمن الإسكندرية، قد تلقت إخطارًا من قسم شرطة العطارين عن ورود بلاغ بقدوم فتاة على التخلص من والدتها بمنطقة محطة مصر وسط المحافظة، وعلى الفور توجهت الأجهزة الأمنية وسيارة الإسعاف لموقع البلاغ ووضع الحواجز الحديدية لمنع اقتراب المارة والمواطنين.

وطلبت جهات التحقيق سرعة تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم، والتصريح بدفن الأم بعد انتهاء الكشف الطبي عليها.

"قتلت أمي… تخلصت منها"

وبالانتقال إلى موقع البلاغ تبين مقتل سيدة، وكشفت التحريات الأولية أن وراء ارتكاب الواقعة هي ابنتها وتُدعى "ن.ح" 29 عامًا، وتم إلقاء القبض عليها، وفقا لما نشرته وسائل إعلام مصرية اليوم الخميس.

وأكد شهود عيان من أهالي المنطقة، أن الفتاة تعاني من مرض نفسي وكانت تقيم مع والدتها، وأثناء تواجدهما معًا داخل الشقة، أقدمت الابنة على قتل والدتها خنقًا.

وعقب ارتكابها للجريمة خرجت للمنطقة لتردد بعض الكلمات وهي "قتلت أمي… تخلصت منها" في لحظات أصابت أهالي المنطقة بالصدمة والفزع.