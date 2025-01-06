مصر.. طالبة تقفز من الطابق الرابع للكلية للانتحار لكنها تسقط على زميلاتها

شفق نيوز/ قامت طالبة بإلقاء نفسها من الطابق الرابع لكلية الدراسات الإسلامية بالزقازيق في محافظة الشرقية بمصر، أثناء أدائها الامتحانات، بعد ضبطها متلبسة بحالة غش بالموبايل، لكنها وقعت عند قفزها على اثنتين من زميلاتها أثناء جلوسهما للمذاكرة أسفل المبنى وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج.

وأعلنت كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق، في بيان، أن طالبة قامت بإلقاء نفسها من الطابق الرابع بعد ضبطها متلبسة بحالة غش من خلال الموبايل، ووقعت عند قفزها على اثنتين من زميلاتها أثناء جلوسهما للمذاكرة أسفل المبنى، وأوضحت أن حالتهن جميعاً مستقرة ويتلقين العلاج بالمستشفى.

وقامت إدارة الكلية باتخاذ الإجراءات اللازمة وإسعافهن فور وقوع الحادث وإبلاغ الشرطة، وانتقل رئيس مباحث الزقازيق ومأمور المركز للتحقق من الواقعة، ومراجعة كاميرات الكلية، ومعاينة موقع الحادث وقد أثبتت التحقيقات عدم وجود أي شبهة جنائية، كما أثبتت التحريات عدم صعوبة الامتحانات بناء على سؤال الطالبات.

كما أعلن عميد الكلية أنه تم استدعاء رئيس "الكنترول" وأعضاء اللجان والطالبات للتأكد من مراعاة ضوابط الامتحانات القانونية وقد تطابقت شهادتهم مع ما تم تسجيله بكاميرات المراقبة بالكلية، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.