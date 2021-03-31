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مصر.. حادثة اصطدام جديدة لقطار غربي الإسكندرية

Category: عربي ودولي

Date: 2021-03-31T16:43:52+0000
مصر.. حادثة اصطدام جديدة لقطار غربي الإسكندرية

شفق نيوز / أفادت وسائل إعلام مصرية، يوم الأربعاء، بوقوع حادثة اصطدام جديدة لقطار في محافظة الاسكندرية شمال غربي البلاد.

وذكرت وسائل الإعلام، أن "قطار (مطروح القاهرة) اصطدم ظهر يوم الأربعاء، بسيارة نقل خرسانة بمزلقان مرغم غربي الإسكندرية، دون حدوث أي إصابات أو تأثير على حركة سير القطارات".

وأوضحت أن "قسم شرطة العامرية أول بالإسكندرية، تلقى بلاغا يفيد بوقوع حادث اصطدام بين قطار مطروح القاهرة وسيارة نقل خرسانة بمزلقان مرغم بدائرة القسم".

وألقت أجهزة الأمن القبض على سائق السيارة، وتمت إعادة تسيير حركة القطار مرة أخرى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

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