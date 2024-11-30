مصر تؤكد دعمها للدولة السورية في مكافحة الإرهاب

شفق نيوز/ أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، يوم السبت، موقف مصر الداعم للدولة السورية ومؤسساتها الوطنية وأهمية دورها في تحقيق الاستقرار ومكافحة الإرهاب وبسط سيادة الدولة واستقرارها واستقلال ووحدة أراضيها.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية المصري مع وزير الخارجية السوري بسام صباغ.

وتم خلال الاتصال تناول التطورات الأخيرة في شمال سوريا خاصة في إدلب وحلب، حيث استمع عبد العاطي إلى شرح وتقييم الوزير صباغ للتطورات الأخيرة.