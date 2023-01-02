مصر .. توفيت والدتها فحلت مكانها في مجلس النواب

شفق نيوز / باتت شابة مصرية، الاثنين، عضوة في مجلس النواب خلفا لوالدتها النائبة الراحلة، ابتسام أبو رحاب محمد، التي وافتها المنية في تشرين الأول / أكتوبر الماضي.

وبحسب أفادت صحف محلية فان رغدة عبد السلام نجاتي هنادي، أدت اليمين الدستورية، بعد تلاوة رئيس البرلمان، حنفي جبالي، إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات، بأن تحل مكان النائبة الراحلة عن دائرة شمال ووسط وجنوب الصعيد، ومقرها محافظة الجيزة.

وبحسب صحيفة "أخبار اليوم" الحكومية، فإنه "وفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، تلقى المجلس في وقت سابق إخطارا من وزارة الداخلية، المجلس، بوقوع حالة الوفاة، وبعدها تم إعلان خلو المقعد وإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات".

وحدد قانون مجلس النواب، التعامل مع حالات خلو أحد المقاعد بالمجلس، سواء كان بالنظام الفردي أو القائمة.

وتنص المادة 25 من القانون على أنه "إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، أجرى انتخاب تكميلي، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المرشحين الاحتياطيين، وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر".

وكانت عبد السلام عضوة احتياطية بالقائمة الوطنية من أجل مصر دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، بحسب ما ذكرت صحيفة "فيتو" في مقال سابق.

وفي حالة أخرى سابقة، كان قد تم تصعيد المرشحة الاحتياطية في القائمة الوطنية من أجل مصر النائبة الحالية، آية فوزي فتى، لعضوية مجلس النواب، مكان والدها بعد وفاته في 2020.