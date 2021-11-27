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مصر تكشف عن موعد تشغيل أول مفاعل نووي

Category: عربي ودولي

Date: 2021-11-27T12:19:28+0000
مصر تكشف عن موعد تشغيل أول مفاعل نووي

شفق نيوز / حددت مصر، يوم السبت، موعد تشغيل المفاعل النووي الأول لتوليد الكهرباء وفقا للجدول الزمني للمشروع في 2026، فيما أشارت إلى أن تشغيل باقي المفاعلات ستتم تباعا.

وذكر وزير الكهرباء المصري، محمد شاكر، في تصريحات صحفية، أن "الوزارة ممثلة في هيئة المحطات النووية ملتزمة بالجدول الزمني لتنفيذ برنامجها النووي لتوليد الكهرباء بقدرة 4800 ميغاوات بالضبعة، بالتعاون مع شركة (روساتوم) الروسية المسؤولة عن إنشاء المحطة".

وأضاف شاكر، أن "تشغيل المفاعل النووي الأول بقدرة 1200 ميغاوات لتوليد الكهرباء وفقا للجدول الزمني للمشروع سيتم فى عام 2026".

وتابع: "تمت إضافة معاير سلامة أخرى بحيث لها قدرة غير مسبوقة على مقاومة الحوادث الضخمة فيمكنها أن تتصدى لاصطدام طائرة وزنها 400 طن وسرعتها 150 مترا فى الثانية، وتمتاز هذه النوعية من المفاعلات النووية أيضا بالتشغيل الآمن دون أية تأثيرات سلبية على البيئة المحيطة بها، كما تضمن هذه المفاعلات عدم التسرب الإشعاعي عن طريق الفلاتر والحواجز المتعددة، وتحتوي على نظام التحكم الآلي الحديث".

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