مصر تكشف تفاصيل مقتل مسؤول يمني وتعلن اعتقال الجناة

شفق نيوز/ كشفت وزارة الداخلية المصرية، يوم الاثنين، عن تفاصيل تحريات أجهزة الأمن بشأن مقتل مسؤول دفاعي يمني في محاظفة الجيزة، وفيما لفتت إلى أن الجريمة نفذت بهدف السرقة، أشارت إلى ضبط المتهمين في الواقعة.

وكان مدير دائرة التصنيع الحربي بوزارة الدفاع اليمنية، رئيس حركة الإنقاذ الوطني في اليمن، اللواء حسن فرحان بن جلال العبيدي، قد عثر عليه مقتولا في منزله، قبل أيام، بمنطقة فيصل بمحافظة الجيزة المصرية.

وذكر بيان للداخلية المصرية، أن الأجهزة ضبطت أربعة أشخاص، من بينهم رجل سبق اتهامه بقضية سرقة، مؤكداً أن المتهمين "اعترفوا بارتكابهم الحادث وأقروا بسابقة تعرف اثنين منهم على المجني عليه واتفاقهما على سرقته بمساعدة الآخرين، وقد استغلا استضافة المذكور لهما بمنزله مساء يوم الجمعة 16 فبراير/شباط الجاري، وقاما بدس أقراص منومة له بداخل مشروب في محاولة لتخديره، وتمكين الآخرين من الدخول لمسكنه، وتهديده بسلاح أبيض إلا أنه قاومهم فتعدوا عليه وأوثقوه وأسقطوه أرضا ما أدى لوفاته، واستولوا على (مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية، وبعض المقتنيات والمتعلقات الشخصية) بالإضافة إلى سيارة مستأجرة كانت متواجدة بالقرب من سكنه ولاذوا بها بالفرار".

وأكد البيان ضبط جميع المسروقات والسيارة المستأجرة والسلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة وسلاح ناري وطلقات، كما وأثبتت المعاينة الأولية للجثمان أنه وجد مقيدا وعليه إصابات بالرأس والرقبة ونزيف في الأنف وآثار للتفتيش، وكانت محتويات الشقة مبعثرة.