مصر تفكك شبكة دولية لابتزاز النساء واستغلالهن جنسياً

شفق نيوز/ كشفت وزارة الداخلية المصرية، ملابسات ما تم تداوله بوجود "شبكة دولية لاستدراج المراهقات والنساء عبر الإنترنت لابتزازهن واستغلالهن جنسياً.

وأوضحت الوزارة في بيان أنه بالفحص تبين أن ذلك النشاط يتم ارتكابه من خلال حسابين عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك"، مردفة بالقول إن وراء ارتكاب الواقعة عاطل عن العمل من اصحاب السوابق الجنائية مقيم بمحافظة الجيزة.

ووفقا للبيان فإنه، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته جهاز "لاب توب" - هاتف محمول "هارد ديسك" محمول .

وذكر البيان أنه بفحص المضبوطات فنياً تبين وجود آثار ودلائل على إرتكاب الواقعة وإدارته للحسابين الُمشار إليهما.

ونوهت الوزارة إلى أن المتهم يقوم من خلاله الحسابين بانتحال شخصيتين وهميتين واستقطاب الفتيات والسيدات من خلال إيهامهن بتوفير فرص عمل "موديل" واستدراجهن والتحصل منهن على صور ومقاطع فيديو خاصة بهن وإستخدامها فى تهديدهن وإبتزازهن وتحريضهن على تصوير فيديوهات خادشة للحياء العام لمساومتهن وإجبارهن على إرتكاب أفعال منافية للآداب ، والحصول على مبالغ مالية منهن نظير عدم نشر تلك الفيديوهات .

واختتمت الوزارة بيانها بالقول تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.