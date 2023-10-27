مصر تعلن نتائج التحقيق في حادثي نويبع وطابا: مسيرتان جاءت من جنوب البحر الأحمر

شفق نيوز/ قال المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، الجمعة، إن التحقيقات في حادثتي سقوط جسمين غريبين، أظهرت أنهما طائرتان مسيرتان كانتا قادمتين من جنوب البحر الأحمر، في وقت قالت إسرائيل إن ميليشيات الحوثي هي من أطلقتهما لاستهداف أراضيها.

البيان كشف أنه بعد تحليل وجمع المعلومات المتعلقة بالحادثتين، تبين أن طائرتين من دون طيار كانتا متجهتين من جنوب البحر الأحمر إلى الشمال، وعند استهداف إحداهما خارج المجال الجوى المصري بمنطقة خليج العقبة، سقط بعض حطامها بمنطقة غير مأهولة بالسكان في نويبع، بينما سقطت الثانية في طابا.

وفي ختام البيان المقتضب قال المتحدث العسكري المصري، غريب عبد الحافظ، "جار قيام القوات الجوية وقوات الدفاع الجوى بتكثيف أعمال تأمين المجال الجوى المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية".

وفي وقت سابق، الجمعة، أفاد الجيش المصري أن ستة أشخاص أصيبوا جراء "سقوط مسيرة مجهولة الهوية" ليل الخميس الجمعة في مدينة طابا المصرية المتاخمة لإسرائيل.

ونقلت رويترز عن مصدرين أمنيين مصريين أن جسما آخر سقط قرب محطة للكهرباء في نويبع التي تقع على بعد نحو 70 كيلومترا من الحدود.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قال في وقت سابق إن إسرائيل رصدت "في الساعات الأخيرة تهديدا جويا في منطقة البحر الأحمر، حيث تم استدعاء طائرات حربية للتعامل معه".

ثم قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إن الصواريخ والطائرات المسيرة التي ضربت مصر أطلقتها جماعة الحوثي وكانت تستهدف إسرائيل.