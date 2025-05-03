مصر تدين الغارة الإسرائيلية على دمشق وتؤكد: تل أبيب تهدد الاستقرار الإقليمي

شفق نيوز/ حذّر وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي، يوم السبت، من التداعيات الخطيرة للسياسات الإسرائيلية التي تُسهم في تصعيد التوترات في المنطقة، مؤكداً أن استمرار هذه الممارسات يهدد الاستقرار الإقليمي برمته.

وجاءت تصريحات عبد العاطي خلال لقائه مديري مكاتب الأمم المتحدة الإقليمية في القاهرة، حيث أدان بشدة الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منطقة قريبة من القصر الرئاسي في العاصمة السورية دمشق، معتبراً ذلك "انتهاكاً صارخاً للسيادة السورية ووحدة أراضيها"، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية.

كما وجّه عبد العاطي انتقادات لاذعة للسياسات الإسرائيلية في قطاع غزة، مشيراً إلى أن "تعمد منع دخول المساعدات الإنسانية للقطاع لأكثر من شهرين واستخدام سياسة التجويع يمثلان شكلاً من أشكال العقاب الجماعي، ويقوّضان الوضع الإنساني المتدهور بشكل متسارع".

وأعرب عبد العاطي، عن تقدير مصر العميق لموقف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الداعم للخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار غزة، والتي تتضمن تدابير عاجلة للإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار، مع ضمان بقاء الفلسطينيين على أرضهم.

وأشار إلى أن بلاده تجري حالياً اتصالات مكثفة مع الأمم المتحدة للتحضير لعقد مؤتمر دولي يهدف إلى حشد الدعم لتنفيذ هذه الخطة.

واختتم اللقاء باستماع الوزير عبد العاطي إلى عرض قدمه مسؤولو وكالات الإغاثة حول الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة، بما في ذلك نفاد المواد الغذائية والأدوية وقلقهم من نقص التمويل اللازم لاستمرار عملياتهم في ظل التحديات العالمية المتصاعدة.