مصر تبلغ شركات الطيران بتجنب المجال الجوي الإيراني

شفق نيوز/ أصدرت السلطات المصرية، مساء اليوم الأربعاء، جميع الخطوط الجوية التابعة لها بتجنب المجال الجوي الإيراني لمدة ثلاث ساعات في الصباح الباكر ليوم غد الخميس، على خلفية التوتر الذي تشهده المنطقة.

وورد في إخطار للطيارين، وهو إخطار سلامة مقدم للطيارين، أن التوجيهات ستسري من الساعة 01:00 حتى 04:00 بتوقيت غرينتش، بحسب موقع "سكاي نيوز عربية".

وذكر الإخطار "على جميع الناقلات الجوية المصرية تفادي التحليق فوق منطقة معلومات الطيران في طهران. لن يُقبل تحليق أي رحلة جوية فوق هذه المنطقة"، مشيراً إلى مدة الثلاث ساعات المقدمة.

وكانت السلطات الأردنية قد طلبت يوم أمس الأول الأحد، من جميع الخطوط الجوية القادمة إلى مطاراتها بالتزود بوقود إضافي يكفي 45 دقيقة.

وتعدل كثير من شركات الطيران جداول رحلاتها لتفادي المجالين الجويين الإيراني واللبناني مع إلغاء رحلات أيضا إلى إسرائيل ولبنان، إذ يخشى كثيرون من احتمال اتساع نطاق الصراع في المنطقة.

وأغلقت دول في الشرق الأوسط، منها الأردن، مجالاتها الجوية في وقت سابق هذا العام وسط وقوع هجمات على الدول المجاورة.