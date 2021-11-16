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مصر تبدأ بتصدير الغاز إلى لبنان أوائل العام 2022

Category: عربي ودولي

Date: 2021-11-16T11:26:12+0000
مصر تبدأ بتصدير الغاز إلى لبنان أوائل العام 2022

أكد وزير البترول المصري طارق الملا، الثلاثاء، أن مصر تتوقع بدء تصدير من 60 مليون إلى 65 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا إلى لبنان بحلول أوائل العام المقبل.

وقال الملا على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول، إن مصر ستورد الغاز بما يتماشى مع الكمية التي طلبها لبنان "بأسرع ما يمكن، ويمكن توقعها في نهاية العام أو مطلع العام المقبل".

وأضاف: "نقوم فقط بالفحص النافي للجهالة ونفحص خطوط الأنابيب"، حسبما نقلت "رويترز".

والفحص النافي للجهالة، تدقيق في الوضع القانوني والمالي، والاطلاع على المستندات المهمة ودراسة الجوانب المالية.

وستزود مصر بموجب خطة تدعمها الولايات المتحدة للمساعدة في تخفيف أزمة الكهرباء، لبنان بالغاز الطبيعي عبر خط أنابيب يمر عبر الأردن وسوريا.

واتفق المشاركون في الاجتماع الوزاري لدول خط الغاز العربي، في سبتمبر الماضي، على إيصال الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا، وتقديم خطة عمل وجدول زمني لتنفيذ ذلك.

ونفذ مشروع خط الغاز العربي على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى من العريش إلى العقبة بطول 265 كيلومترا وقطر 36 بوصة وباستطاعة 10 مليارات متر مكعبة في السنة، وتم البدء بتوريد الغاز الطبيعي من مصر إلى الأردن بموجب هذه المرحلة في يوليو 2003.

أما المرحلة الثانية فقد امتدت من العقبة لمنطقة رحاب في شمال الأردن وبطول 393 كيلومترا، وتم البدء بتزويد الغاز لمحطات توليد الكهرباء في شمال المملكة في فبراير 2006، في حين تم استكمال المرحلة الثانية لخط الغاز العربي من رحاب ولغاية الحدود الأردنية السورية بطول 30 كيلومترا وقطر 36 بوصة في مارس من عام 2008.

وتم الانتهاء من تنفيذ الجزء الجنوبي من المرحلة الثالثة لخط الغاز العربي داخل الأراضي السورية والممتدة من الحدود الأردنية السورية إلى مدينة حمص بطول 320 كيلومترا وقطر 36 بوصة، وتشغيلها في شهر يوليو من عام 2008، وتم البدء بتصدير الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان عبر الأردن في شهر ديسمبر 2009، إلى أن توقف في عام 2011.

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