مصر.. أب يسكب البنزين على ابنته ويشعل النار بجسدها بسبب "الشك"

شفق نيوز/ أفادت مواقع مصرية، بقيام أب مصري على حرق ابنته بسبب شكه في سلوكها بعد خروجها من المنزل بشكل متكرر.

وذكر موقع "صدى البلد" أن الرجل هو عامل "شوه جسد ابنته بعدما أشعل النيران بها لخروجها من المنزل دون إذنه وشكه في سلوكها ما أدى لإصابتها بحروق متفرقة".

وأوضح أن الحادثة وقعت بمنطقة الطالبية في محافظة الجيزة، وأنه تم نقل الفتاة إلى المستشفى وهي مصابة بحروق في الوجه واليدين والقدمين والصدر.

وألقت قوة أمنية من مباحث الطالبية القبض على الأب المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وفقا للمصدر ذاته.

بدوره ذكر موقع "تليجراف مصر" أن الفتاة تدعى "خلود ح" (17 سنة)، وأصيبت بحروق من الدرجة الثانية، ووالدها "حسام ز" (40 سنة) قام بسكب البنزين عليها وأشعل النار بجسدها.

وقال إن النيابة العامة أصدرت قرارا بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، دون ذكر مزيد من التفاصيل.