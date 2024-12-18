مصر.. العثور على هياكل بشرية مجهولة

شفق نيوز/ عثر أهالي قرية في محافظة قنا بصعيد مصر، يوم الأربعاء، على هياكل بشرية مجهولة، في واقعة غريبة قد تكون الأولى من نوعها في البلاد خلال العقود الأخيرة.

وعثر أهالي إحدى قرى مركز الوقف في قنا على هياكل بشرية ملقاة في دوار إحدى العائلات وسط حالة من الجدل بين الأهالي عن سبب وجود تلك الهياكل البشرية ومن وضعها؟.

وتقع محافظة قنا في جنوب مصر ضمن إقليم جنوب الصعيد على بعد 600كم تقريباَ جنوب القاهرة وتحدها من الشمال محافظة سوهاج ومن الجنوب محافظة أسوان ومن الغرب محافظة الوادي الجديد ومن الشرق محافظة البحر الأحمر .

وعانت محافظة قنا لعقود من ظاهرة "الثأر" والتي تسببت في وفاة الكثيرين من أبناء عائلات المحافظة في خلافات متعددة حتى أعلن محافظ قنا السابق اللواء أشرف الداودي أن ظاهرة الثأر "من أكبر التحديات التي تمثل عائقا كبيرا أمام عملية التنمية" في المحافظة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارا بورود بلاغ من أحد المواطنين يفيد بالعثور على هياكل بشرية ملقاة في دوار إحدى العائلات بالقرب من مدافن مركز الوقف.

وكشف فحص الأجهزة الأمنية أن تلك الهياكل بشرية لجثتين دون وجود أي قبور منبوشة وملقاة داخل دوار إحدى العائلات بمدينة الوقف.

وتحفظت أجهزة أمن محافظة قنا على الهياكل البشرية وفتحت تحقيقات عاجلة لكشف ملابسات الواقعة وتحرر المحضر وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.