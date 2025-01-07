مصر.. السجن المؤبد لمحفظ قرآن "تحرش جنسياً" بفتيات قاصرات

شفق نيوز/ أصدرت السلطة القضائية المصرية، يوم الثلاثاء، حكماً بالسجن المؤبد بحق منشد ديني وصاحب مكتب لتحفيظ القرآن بتهمة "التحرش الجنسي" بفتيات قاصرات.

وذكرت صحيفة "صدى البلد" أن المنشد يُدعى "مصطفى.م" ويبلغ من العمر 32 عاماً، تحرش بقاصرات أثناء تحفيظهن القرآن، كما صور الضحايا واحتفظ بمقاطع فيديو على جهاز خاص به.

فيما تكشفت تفاصيل تلك الجريمة بعدما أبلغت طالبة تبلغ من العمر 16 عاماً قسم شرطة البدرشين بتلقيها رسائل جنسية عبر تطبيق "واتساب" في شهر آب/ أغسطس الماضي.

ثم ليتبين بعد التحقيقات أن "الشيخ مصطفى" لم يكن مجرد محفظ للقرآن، بل محامٍ أيضاً ومنشد ديني ومدرب تنمية بشرية، كما كشفت التحريات أنه كان يستغل مكانته الدينية للتحرش بالفتيات وتصويرهن دون علمهن.

من جانبه، عثر بحوزة المتهم بعد إلقاء القبض عليه، على عدد كبير من مقاطع الفيديو والصور على هاتفه المحمول، تظهر تحرشه بالفتيات داخل مركز تحفيظ القرآن.

وبمواجهة المتهم بما هو منسوب إليه، اعترف بارتكابه لهذه الوقائع داخل مركزه الخاص، كما أقر بالاحتفاظ بالمقاطع المصورة على جهازه لاستغلالها في وقت لاحق.