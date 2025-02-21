مصري يفصل رأس أبنه عن جسده.. جريمة مأساوية تحت تأثير المخدرات

شفق نيوز/ في واقعة مأساوية بمحافظة الغربية شمال مصر، قتل أب نجله الرضيع وفصل رأسه عن جسده، وهو تحت تأثير تعاطي المواد المخدرة.

وتلقت السلطات المصرية بلاغا بمقتل وذبح رضيع يبلغ من العمر 8 شهور، على يد والده بقرية شبراطو مركز بسيون.

وانتقلت قوات الأمن لموقع الحادث، وتم القبض على الأب، فيما تبين من المعاينة الأولية أن الأب قتل الرضيع ثم فصل رقبته عن جسده.

وحسب شهود عيان وجيران للأسرة، فإن الأب القاتل يعمل في مزرعة مواشي، ونفذ جريمته بعد مشادة كبيرة مع زوجته بسبب تعاطيه المخدرات حيث قرر الانتقام منها بقتل ابنهما.

واصطحب الأب طفله الرضيع إلى غرفته، ثم استل سكينًا وذبحه بدم بارد، وفصل رأسه عن جسده، وبعدها توجه إلى قسم شرطة مركز بسيون لتسليم نفسه معترفا بجريمته.

جرى نقل جثة الطفل إلى مشرحة المستشفى العام، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.