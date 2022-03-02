سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مصرف روسي كبير يعلن انسحابه من الأسواق الأوروبية

Category: عربي ودولي

Date: 2022-03-02T07:38:18+0000
مصرف روسي كبير يعلن انسحابه من الأسواق الأوروبية

أعلن مصرف سبيربنك الروسي الرئيسي، يوم الأربعاء، انسحابه من الأسواق الأوروبية بعدما طالته عقوبات مالية واسعة ردا على الاجتياح الروسي لأوكرانيا.

وقال المصرف في بيان أوردته وكالات الأنباء الروسية "في ظل الوضع الراهن، قرر سبيربنك الانسحاب من السوق الأوروبية. تواجه مصارف المجموعة سحوبات غير طبيعية وتهديدات بشأن سلامة موظفيها ومكاتبها".

وأضاف البيان أن المصرف لم يعد قادرا على توفير السيولة لفروعه الأوروبية بسبب مذكرة صادرة عن المصرف المركزي الروسي.

وكانت لسبيربنك فروع في 8 دول أوروبية هي ألمانيا والنمسا وكرواتيا وتشيكيا وهنغاريا وسلوفينيا وصربيا والبوسنة والهرسك.

وأكد المصرف أن "الفروع الأوروبية لسبيربنك تتمتع بمستوى عال من رأسمال والأصول وودائع الزبائن مضمونة بموجب التشريعات المحلية".

وكانت الهيئة الناظمة للقطاع المصرفي في الاتحاد الأوروبي أعلنت أن إجراء إفلاس سيباشر بشأن فرع سبيربنك الرئيسي في أوروبا الذي أضعفته العقوبات المالية.

وهذا الفرع "سبيربنك يوروب إيه جي" ومقره في النمسا يوظف نحو اربعة آلاف شخص وسيكون موضع "إجراء عدم ملاءة" في هذا البلد على ما أوضحت الهيئة.

related

بسبب الأزمة الأوكرانية.. الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على روسيا

Date: 2022-02-22 17:48:54
بسبب الأزمة الأوكرانية.. الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على روسيا

حرب روسيا وأوكرانيا .. ثماني دول مهددة بأزمة خبز

Date: 2022-02-15 07:34:15
حرب روسيا وأوكرانيا .. ثماني دول مهددة بأزمة خبز

بريطانيا لا ترى دليلاً على سحب روسيا قواتها من الحدود الأوكرانية

Date: 2022-02-16 08:59:05
بريطانيا لا ترى دليلاً على سحب روسيا قواتها من الحدود الأوكرانية

الكرملين يعترف: العقوبات قوية ومؤلمة لكن روسيا لديها القدرة على تعويض الأضرار

Date: 2022-02-28 10:27:10
الكرملين يعترف: العقوبات قوية ومؤلمة لكن روسيا لديها القدرة على تعويض الأضرار

بايدن يعلن دعمه لـ"الشعب الإيراني".. وهاريس تصحح: الأوكراني

Date: 2022-03-02 06:01:52
بايدن يعلن دعمه لـ"الشعب الإيراني".. وهاريس تصحح: الأوكراني

انفجارات واشتباكات متبادلة.. القوات الروسية تهاجم العاصمة الاوكرانية من عدة محاور

Date: 2022-02-26 04:18:45
انفجارات واشتباكات متبادلة.. القوات الروسية تهاجم العاصمة الاوكرانية من عدة محاور

واشنطن تفرض عقوبات جديدة على "داعمي" الحرس الثوري الإيراني

Date: 2021-10-29 15:28:13
واشنطن تفرض عقوبات جديدة على "داعمي" الحرس الثوري الإيراني

بايدن يدعو الأمريكيين لمغادرة أوكرانيا ويذكرهم: لن نرسل لكم قواتنا

Date: 2022-02-11 04:32:39
بايدن يدعو الأمريكيين لمغادرة أوكرانيا ويذكرهم: لن نرسل لكم قواتنا