مصرع 8 أشخاص وإجلاء مئات حاصرتهم السيول في الجزائر

شفق نيوز/ أعلنت السلطات الجزائرية، يوم الجمعة، عن مصرع ثمانية أشخاص جراء سيول جارفة خلفتها أمطار غزيرة.

وذكر موقع إذاعة "موزاييك" الجزائري، أن ثمانية أشخاص لقوا مصرعهم، فيما تمكنت فرق الحماية المدنية من إنقاذ 105 أشخاص حاصرتهم السيول.

وأشار إلى أن فرق الحماية المدنية انتشلت مزيداً من ضحايا الاضطرابات الجوية، خاصة بالجنوب الغربي من البلاد، إذ انتشل شخصان جرفتهما السيول، الأول على مستوى ولاية بشار، والثاني بولاية البيض، ليرتفع عدد الضحايا إلى ثمانية قتلى.

من جانبها، أعلنت مصالح ولاية بشار، عن إجلاء ما لا يقل عن 260 عائلة من المناطق المعرضة للفيضانات، ضمن إجراء وقائي، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.

بدورها، قالت الحماية المدنية إنها أنقذت 105 أشخاص كانوا عالقين بعد أن حاصرتهم السيول وارتفاع منسوب المياه.