مصرع 8 رجال أعمال بتحطم طائرة أثناء إقلاعها  في ولاية ماين الأميركية

شفق نيوز- واشنطن

تحطمت طائرة خاصة كانت تقل ثمانية أشخاص، أثناء إقلاعها من مطار مدينة بانغور في ولاية ماين الأميركية، بحسب ما أفادت وسائل إعلام أميركية.

وذكرت تقارير أميركية عن مصدر مطلع على الحادث أن "مدى الإصابات بين ركاب الطائرة لم يتضح بعد، في حين أكدت السلطات أن الطائرة من طراز (بومباردييه تشالنجر 650) المخصصة لرحلات رجال الأعمال".

وأوضح مطار بانغور، في بيان، أن "فرق الطوارئ استجابت للحادث قرابة الساعة 7.45 دقيقة مساء بالتوقيت المحلي (3:45 فجراً بتوقيت بغداد)"، مشيرا إلى أن "المطار أُغلق عقب التحطم".

وذكرت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية أن "التحقيق في أسباب الحادث سيتولاه كل من الإدارة نفسها والمجلس الوطني الأميركي لسلامة النقل، للوقوف على ملابساته والظروف التي أدت إلى وقوعه".

ويأتي تحطم الطائرة في وقت تشهد فيه مناطق واسعة من شمال شرق الولايات المتحدة الأميركية عاصفة ثلجية قوية، إذ سجلت ولاية ماين درجات حرارة دون مستوى التجمد، مع تساقط خفيف للثلوج تسبب في انخفاض شديد في مستوى الرؤية.

وبحسب السجلات الفيدرالية، فإن "الطائرة مسجلة باسم شركة ذات مسؤولية محدودة مقرها مدينة هيوستن، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن هوية الركاب أو وجهة الرحلة".