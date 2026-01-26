مصرع 7 أشخاص وإنقاذ أكثر من 200 بغرق عبارة قبالة سواحل الفلبين

شفق نيوز- مانيلا

أفادت وسائل إعلام فلبينية، يوم الاثنين، نقلًا عن مسؤولين محليين، بأن عبارة تقل على متنها نحو 350 شخصا غرقت قبالة سواحل الفلبين، ما أسفر عن مصرع سبعة أشخاص، فيما جرى إنقاذ ما لا يقل عن 215 آخرين.

وذكرت التقارير، أن "العبارة غرقت بعد منتصف الليل في جنوب الفلبين، حيث تواصلت عمليات البحث والإنقاذ لساعات طويلة في ظروف بحرية معقدة، وسط مخاوف من وجود مفقودين لم يتم الوصول إليهم بعد".

وبحسب المعلومات المتوافرة، كانت العبارة في طريقها من مدينة زامبوانغا سيتي متجهة إلى جزيرة خولو، وعلى متنها 332 راكبًا إضافة إلى 27 من أفراد الطاقم.

وأوضحت التقارير، أن "السفينة تعرضت لما وُصف بأنه (خلل فني)، ما أدى إلى غرقها، من دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة هذا الخلل أو توقيته الدقيق".