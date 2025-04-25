مصرع 6 أشخاص بتحطم طائرة للشرطة التايلاندية في البحر

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الإذاعة العامة التايلاندية، يوم الجمعة، عن مصرع ستة أشخاص كانوا على متن طائرة صغيرة للشرطة سقطت في البحر بالقرب من بلدة ساحلية شهيرة.

وذكرت الهيئة أن الطائرة تابعة للشرطة الجوية، ووفقاً لرجال الإنقاذ الذين كانوا أول من وصلوا إلى موقع الحادث، في البداية قُتل خمسة أشخاص وجُرح شخص واحد. إلا أن المصاب توفي وهو في طريقه إلى المستشفى.

وقال المتحدث باسم الشرطة التايلاندية، أرتشايون كراثونج، إن الطائرة كانت تقوم برحلة تجريبية للتحضير لتدريب القفز بالمظلات في منطقة هوا هين، قبل أن تتحطم نحو الساعة الثامنة صباحاً (بالتوقيت المحلي).

ولم يُفصح المسؤولون فوراً عن طراز الطائرة المروحية، لكن يبدو أن صورًا من موقع الحادث تُظهر أن طائرة من طراز "Viking DHC-6 Twin Otter" ، وصرحت إدارة العلاقات العامة في مقاطعة براشواب كيري خان بأن الطائرة تحطمت قرب مطار هوا هين.

وأظهرت الصور الطائرة في البحر على بُعد نحو 100 متر من الشاطئ. وبدا هيكل الطائرة منقسمًا إلى نصفين.

وأكد المتحدث أن جميع الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة من ضباط الشرطة.

ولم يُعرف سبب تحطم الطائرة حتى الآن، في حين أوضح أرتشايون إن المسؤولين يجمعون الأدلة، ومنها بيانات من الصندوق الأسود للطائرة.