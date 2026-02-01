مصرع 5 أشخاص وإصابة آخرين بانقلاب حافلة سياحية في تركيا

شفق نيوز- أنقرة

شهدت مدينة أنطاليا جنوب غرب تركيا، يوم الأحد، مصرع 5 أشخاص وإصابة آخرين بانقلاب حافلة سياحية.

وذكرت صحيفة "الزمان التركية"، أن "حادثة مرورية مؤلمة وقعت في حوالي الساعة 10:30 بتوقيت تركيا بالطريق الدائري الشمالي لمدينة جنوب غرب تركيا، بالقرب من بلدة دوشمالتي".

وأضافت أن "حافلة الركاب التابعة لشركة بوزلو للسياحة، فشلت في تجاوز منعطف أثناء توجهها من مدينة تكرداغ إلى مدينة أنطاليا مما أدى إلى انقلابها".

وتشير البيانات الأولية إلى "مصرع 5 أشخاص وسقوط العديد من الجرحى، وتم نقل المصابون إلى المستشفيات عقب إخضاعهم للإسعافات الأولية بموقع الحادث".

وتواصل فرق الإنقاذ البحث عن العالقين داخل الحافلة وأسفلها.

ولم يتم الكشف بعد عن السبب الفعلي للحافلة، غير أن التوقعات تشير إلى تسبب الأمطار في ابتلال الطرق مما جعلها زلقة.