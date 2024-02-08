مصرع 5 جنود بتحطم طائرة أمريكية

شفق نيوز/ أعلن الجيش الأمريكي، يوم الخميس، مصرع 5 جنود من مشاة البحرية، في تحطم مقاتلة قرب سان دييجو.

وسبق أن أعلن الجيش الأمريكي أن إحدى طائراته المقاتلة من طراز اف-16 تحطمت الأربعاء الماضي، فى المياه قبالة السواحل الغربية لكوريا الجنوبية، مشيراً إلى أن قائد الطائرة تمكن من النجاة بعد أن نجح في القفز منها.

وذكر الجيش الأمريكي في بيان له أن "طائرة من طراز اف-16 فايتينج فالكون من الجناح المقاتل الثامن تعرضت لحالة طوارئ أثناء طيرانها فوق البحر، وتمكن الطيار من القفز بسلام وتم انتشاله ونقله إلى منشأة طبية لتقييم وضعه الصحي".

وأشاد البيان بالتعاون الوثيق مع كوريا الجنوبية خلال عملية الإنقاذ، لافتاً إلى عدم الكشف عن معلومات تتعلق بتحطم الطائرة حتى الانتهاء من التحقيقات.

وتعد واشنطن أهم حليف أمني لسيول، وتنشر نحو 28,500 جندي في كوريا الجنوبية للمساعدة في حمايتها من كوريا الشمالية.