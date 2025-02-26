مصرع 46 شخصاً في تحطم طائرة عسكرية تابعة للجيش السوداني

شفق نيوز/ أعلنت السلطات السودانية، يوم الأربعاء، عن مصرع 46 شخصاً على الأقل في تحطم طائرة عسكرية، قرب قاعدة وادي سيدنا.

وحصلت الواقعة في أم درمان بشمال الخرطوم، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الأربعاء، في حصيلة محدثة بعدما أفادت لجان تنسيق في اليوم السابق بمقتل 10 أشخاص.

وتحطمت الطائرة أمس الثلاثاء قرب قاعدة وادي سيدنا، وهي من أكبر المقار العسكرية التابعة للجيش في أم درمان.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن "البحث جار عن الضحايا تحت الأنقاض"، مضيفة أن جهاز الإسعاف نقل مدنيين مصابين بينهم طفلان، إلى مستشفى قريب.

وأفاد الجيش في بيان: "تحطمت إحدى طائراتنا أثناء إقلاعها من مطار قاعدة وادي سيدنا مساء اليوم (الثلاثاء) واحتسبنا عدداً من الشهداء والمصابين عسكريين ومدنيين".

وتحدثت "تنسيقية لجان مقاومة كرري"، وهي من مجموعات المتطوعين الذين ينسقون المساعدات في أنحاء مختلفة من السودان، عن "وصول 10 شهداء وعدد من الإصابات إلى مستشفى النو بأم درمان، إثر تحطم طائرة أنتنوف بأم درمان".

وأفاد شهود عن وقوع أضرار في العديد من المنازل قرب موقع الحادث.

وكان مصدر عسكري طلب عدم كشف اسمه، أفاد وكالة الأنباء الفرنسية بأن سبب الحادث هو "عطل فني".

وأتى الحادث غداة إعلان قوات الدعم السريع أنها أسقطت طائرة عسكرية عائدة للجيش السوداني في مدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور بغرب البلاد.

وقالت قوات الدعم السريع في بيان إن عناصرها أسقطوا "طائرة عسكرية طراز إليوشن فوق سماء مدينة نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور"، مشيرة إلى "احتراق الطائرة بكامل طاقمها وتناثر حطامها في حي المستقبل شمال المدينة".

وأسفرت الحرب عن سقوط عشرات آلاف الأشخاص ودفعت أكثر من 12 مليون شخص للنزوح وأدت إلى أزمة جوع ونزوح تعتبر الأكبر في العالم، وتعدها الأمم المتحدة من الأسوأ في التاريخ الحديث.